Dollarkurs

1,1501
 USD
-0,0029
-0,25 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
>
21.11.2025 16:00:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1520 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Freitag mit 1,1520 (zuletzt: 1,1514) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8803 (0,8815) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9289 (0,9294) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 180,56 (181,47) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,235 (24,179) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 383,43 (382,5) Forint je Euro ermittelt.

Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 4.074,90 Dollar nach 4.077,14 Dollar beim Schlusskurs vom Donnerstag.

spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:12 Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im 3. Quartal 2025 investiert
20.11.25 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
20.11.25 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnet Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen