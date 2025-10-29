|
29.10.2025 16:11:00
Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1636 US-Dollar
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Mittwoch mit 1,1636 (zuletzt: 1,163) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8807 (0,876) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9278 (0,9262) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 177,07 (177,11) japanischen Yen.
Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,338 (24,348) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 388,23 (388,3) Forint je Euro ermittelt.
Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 4.011,11 Dollar, nach 3.952,23 Dollar beim Schlusskurs vom Dienstag.
lof
ISIN EU0009652759 EU0009652759
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.