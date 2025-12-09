|
09.12.2025 16:08:00
Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1637 US-Dollar
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Dienstag mit 1,1637 (zuletzt: 1,1655) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8735 (0,8746) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9385 (0,9388) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 181,96 (181,29) japanischen Yen.
Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,277 (24,268) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 383,85 (383,18) Forint je Euro ermittelt.
moe
ISIN EU0009652759 EU0009652759
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
