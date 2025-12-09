Dollarkurs

1,1628
 USD
-0,0010
-0,09 %
USD - EUR
Nachrichten
09.12.2025 16:08:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1637 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Dienstag mit 1,1637 (zuletzt: 1,1655) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8735 (0,8746) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9385 (0,9388) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 181,96 (181,29) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,277 (24,268) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 383,85 (383,18) Forint je Euro ermittelt.

moe

ISIN EU0009652759 EU0009652759

09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

