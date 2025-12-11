Dollarkurs

1,1739
 USD
0,0000
0,00 %
USD - EUR
11.12.2025 16:00:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1714 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Donnerstag mit 1,1714 (zuletzt: 1,1634) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8751 (0,8741) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9333 (0,9356) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 182,25 (182,32) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,22 (24,245) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 384,49 (383,8) Forint je Euro ermittelt.

Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 4.230,38 Dollar nach 4.229,98 Dollar beim Schlusskurs vom Mittwoch.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX stabil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen gehen deutlich fester ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex leicht abwärts tendiert. Die US-Börsen präsentieren sich zum Wochenschluss uneinheitlich. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
