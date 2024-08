Devisen (Früh) - Euro auf höchstem Niveau des Jahres behauptet

Der Eurokurs hat sich Dienstagfrüh auf dem höchsten Niveau des Jahres knapp behauptet gezeigt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1081 US-Dollar. In der Nacht war sie noch auf 1,1087 Dollar geklettert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1041 Dollar festgesetzt.

Erwartungsgemäß ausgefallene Erzeugerpreisdaten beeinflussten das Geschehen am Devisenmarkt in der Früh nicht merklich. Der Euro profitierte zuletzt von den gestiegenen Zinssenkungserwartungen in den USA. Daher dürfte das Interesse der Marktakteure auch im weiteren Wochenverlauf beim Notenbankertreffen in Jackson Hole liegen. Dort richtet sich das Augenmerk vor allem die geplante Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag.

An den Terminmärkten wird derzeit erwartet, dass die Notenbanken auf beiden Seiten des Atlantiks ihre Zinsen im September senken werden. In Europa rechnen die Marktakteure mit einem Zinsschritt von 25 Basispunkten, während beim Entscheid der US-Notenbank Fed auch einer Zinssenkung um 50 Basispunkte eine gewisse Wahrscheinlichkeit eingeräumt wird. "Unseres Erachtens ist der Datenkranz zu uneinheitlich, als dass die Fed mit einem Paukenschlag in den Senkungszyklus einsteigen wird", schrieben dazu die Marktbeobachter der Helaba.

