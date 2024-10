Devisen (Früh) - Euro bei 1,0788 US-Dollar

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im frühen europäischen Handel nach den jüngsten Verlusten etwas höher gegenüber dem US-Dollar präsentiert. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde gegen 8.30 Uhr im Bereich von 1,0788 Dollar gehandelt, nach 1,0776 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0767 Dollar festgesetzt.

Der Oktober stellt sich für den Euro gegenüber dem US-Dollar bisher als Schwächemonat dar, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Ende September wurde noch ein neues Jahreshoch bei 1,1214 Dollar markiert und nun ist der Kurs wieder auf das Niveau vom Frühjahr gesunken, hieß es weiter von den Experten.

Die von der EZB erwarteten Zinssenkungen belasteten den Euro zuletzt. Am Devisenmarkt wird im Dezember überwiegend mit einem Zinsschritt der Währungshüter von 0,25 Prozentpunkten nach unten gerechnet. Einige Experten wollen angesichts der Konjunkturschwäche aber auch eine Reduktion um 0,50 Punkte nicht ausschließen.

