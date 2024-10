Devisen (Früh) - Euro bei 1,0939 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen europäischen Handel gegen den US-Dollar weiterhin schwach präsentiert. Gegen 8.50 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung im Bereich von 1,0939 Dollar, nach 1,0941 Dollar am Vorabend. Bereits zur Wochenmitte war der Euro zum Dollar auf das tiefste Niveau seit Mitte August gesunken.

Heute stehen die US-Inflationsdaten im Mittelpunkt des Interesses, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Es stellt sich nach Einschätzung der Experten die Frage, ob die Notenbanker in ihrer Zuversicht bestätigt werden, dass sich die Teuerung in Richtung des Zielwertes von zwei Prozent zubewegt.

In einer technischen Betrachtung des Euro-Dollar-Kurses besteht laut Helaba auf Sicht der kommenden Tage und Wochen das Risiko, dass es zu einem Kursverfall bis 1,0778 kommt, dem Tief von Anfang August, nachdem die Zone um 1,10 durchbrochen wurde und zuvor der Anstiegsversuch über 1,12 nachhaltig gescheitert war. Relevante Haltemarken machen die Analysten weiterhin an der 100- und an der 200-Tagelinie aus, die heute bei 1,0934 bzw. 1,0875 zu finden seien.

ste/mha

ISIN EU0009652759