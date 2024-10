Devisen (Früh) - Euro bei 1,1067 US-Dollar

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im Frühhandel zum US-Dollar kaum verändert präsentiert. Gegen 9 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1067 US-Dollar gehandelt, nach 1,1069 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1086 Dollar festgesetzt.

Der Euro ist am Vortag laut Helaba-Analysten unter Druck gekommen, da sich die Zinserwartungen zugunsten des US Dollars entwickelt haben. "Zudem profitiert der Dollar von einer erhöhten Risikoaversion. Damit darf der Versuch des Euros als gescheitert angesehen werden, die Widerstände in Form der letzten Hochs im Bereich 1,1202/14 und des 2023er Hochs bei 1,1276 in Gefahr zu bringen", schreiben die Experten in ihrem Tageskommentar.

Auch heute machen die Helaba-Analysten keine Impulse für einen Anstieg und Test dieser Marken aus. Vielmehr hat das Risiko einer Korrekturausdehnung zugenommen, hieß es weiter. Datenseitig stehen im weiteren Verlauf mit dem ADP-Report neue Zahlen zur Arbeitsmarktentwicklung in den USA an, bevor am Freitag der offizielle Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wird.

ste/sto

ISIN EU0009652759 EU0009652759