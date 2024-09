Devisen (Früh) - Euro bei 1,1137 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh unverändert zum US-Dollar präsentiert. Gegen 8.45 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1137 Dollar gehandelt und damit am selben Kursniveau wie am Vorabend. Am Mittwochabend hatte der Euro in Reaktion auf die deutliche US-Zinssenkung durch die Fed noch mit klaren Zuwächsen reagiert.

Dem Euro ist es gegenüber dem US-Dollar gelungen, sich phasenweise von der 21-Tagelinie bei 1,1100 abzusetzen und sich bis über die Marke von 1,1155 zu befestigen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Ein neues Jahreshoch wurde laut den Experten aber nicht markiert. Das Tageshoch lag bei 1,1189. Letztlich hat aber die weit gediehene Zinserwartung belastet, denn diese wurde nicht nochmals forciert. So kam es zu einem Rücksetzer, der kurzfristig bis unter die 21-Tagelinie führte, hieß es weiter von der Helaba.

Am Berichtstag steht nun die Zinsentscheidung der Bank von England im Fokus. Eine Zinssenkung zeichnet sich nach Einschätzung der Analysten nicht ab. Das hohe Zinsniveau birgt aber Senkungsspielraum und somit dürfte die Tür für weitere Schritte geöffnet werden.

