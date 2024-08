Devisen (Früh) - Euro bei 1,1167 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag in der Früh mit geringen Zuwächsen gegen den US-Dollar notiert. Die Gemeinschaftswährung hielt gegen 8.40 Uhr bei 1,1167 Dollar, nachdem sie am Vorabend mit 1,1161 Dollar notiert hatte.

Konjunkturseitig richten sich die Blicke am Berichtstag auf das in den USA anstehende Verbrauchervertrauen des Conference Board. Dieses dürfte an den Zinssenkungserwartungen in den Vereinigten Staaten wohl nichts ändern, kommentierten die Experten der Helaba im Vorfeld.

Im Blick standen darüber hinaus die Aussagen der US-Notenbankerin Mary Daly. Sie hat eine bevorstehende Zinssenkung um einen Viertelprozentpunkt angedeutet. "Die Zeit ist gekommen", sagte die Chefin des Fed-Bezirks San Francisco am Montag dem Sender Bloomberg TV. Sollte die Inflation wie erwartet weiter langsam zurückgehen und der Arbeitsmarkt in einem stetigen Tempo Arbeitsplätze schaffen, erscheine eine Anpassung der Zinsen "in der regulären, normalen Kadenz" angemessen.

sto/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759