Devisen (Früh) - Euro bei 1,1702 US-Dollar

Der Euro hat sich im frühen europäischen Handel zum US-Dollar wenig verändert bei der Marke von 1,17 präsentiert. Kurz vor neun Uhr notierte der Euro bei 1,1702 US-Dollar, nach 1,1716 US-Dollar am Vorabend.

Im Fokus steht zur Wochenmitte vor allem die am Abend anstehende Bekanntgabe der US-Zinsentscheidung. In einem durch den Iran-Krieg verunsicherten Umfeld wird die Fed ihre Leitzinsen wohl zum dritten Mal in Folge nicht verändern. Ökonomen erwarten überwiegend, dass der Leitzins weiter in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent verharren wird. Bereits Mitte März und Ende Jänner hatte die Fed ihre Zinsen nicht angetastet. Im Blick der Märkte dürfte aber ebenfalls der anstehende Wechsel an der Notenbank-Spitze stehen.

Auch der anhaltende politische Druck durch US-Präsident Donald Trump dürfte die Fed nicht zu einer Leitzinsänderung bewegen. "Ein wichtiges Argument gegen eine Zinssenkung dürfte die jüngste Preisentwicklung sein", schreibt Commerzbank-Experte Bernd Weidensteiner. Schließlich sei die Inflationsrate im März wegen des massiv höheren Ölpreises deutlich gestiegen. Mit 3,3 Prozent hat die Jahresinflationsrate deutlich über dem Zielwert der Fed von 2 Prozent gelegen.

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