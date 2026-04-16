Devisen (Früh) - Euro bei knapp 1,18 US-Dollar stabil

Der Eurokurs hat sich am Donnerstag im frühen Handel bei knapp 1,18 US-Dollar stabil präsentiert. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1796 US-Dollar gehandelt. Der Euro verteidigt derzeit seine Gewinne aus der ersten Aprilhälfte, in der er rund drei Cent zugelegt hatte. Unterstützung bekam er dabei von den Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung im Iran-Krieg, was die Nachfrage nach dem US-Dollar dämpfte.

Mit Blick auf die geldpolitischen Folgen des Konfliktes bleibe die Gemengelage komplex, so die Ökonomen der Helaba. "So sind ja nicht nur die Sorgen vor einem Inflationsschub gestiegen, sondern auch die konjunkturellen Risiken. Die Gefahr, einen zinspolitischen Fehler zu begehen, ist groß. Vor allem EZB-Vertreter wollten eine Zinserhöhung in diesem Monat nicht ausschließen, wenngleich die marktseitigen Zinserwartungen mit den Ölpreisen zuletzt gesunken sind."

Von Datenseite sind am Berichtstag keine allzu großen Impulse zu erwarten. Am Nachmittag stehen in den USA die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie Stimmungs- und Produktionsdaten aus der US-Industrie auf dem Programm.

spa/ste

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