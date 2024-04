Devisen (Früh) - Euro etwas schwächer zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh mit leichten Abgaben zum US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte bei 1,0729 Dollar, nachdem sie am Vorabend bei 1,0743 Dollar gehalten hatte.

Die Blicke richten sich nach den klaren Abgaben am Vortag nun auf die zur Veröffentlichung anstehenden Verbraucherpreisdaten aus Deutschland. Sie hätten nach Ansicht der Helaba-Analysten das Potenzial, die Zinserwartungen maßgeblich zu beeinflussen.

Auch gegenüber dem Pfund gab der Euro am Berichtstag nach, während er gegenüber dem Schweizer Franken an Boden gewann. Mit Blick auf die wichtigsten osteuropäischen Währungen hielt sich die Gemeinschaftswährung stabil.

sto/ste

