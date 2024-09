Devisen (Früh) - Euro fällt auf 1,1134 Dollar

Der Euro hat am Freitag im Frühhandel gegen den US-Dollar nachgegeben. Gegen 9.30 Uhr hielt die Gemeinschaftswährung bei 1,1134 Dollar nach 1,1179 Dollar am Vorabend. Im Fokus stehen zum Wochenschluss Inflationsdaten aus Europa und den USA.

Die in der Früh gemeldeten Preisdaten aus Frankreich zeigten einen überraschenden deutlichen Rückgang der Inflation. In den USA werden am Nachmittag noch die Deflatoren für den privaten Konsum veröffentlicht. "Die Jahresrate des Gesamtdeflators wird auch durch schwächere Benzinpreise gedrückt, die des Kerndeflators aber könnte bei einem moderaten monatlichen Plus wie schon die CPI-Kernrate ansteigen, weil ein ungünstiger Basiseffekt wirkt", schreiben die Analysten der Helaba.

Von den ebenfalls anstehenden Daten zum privaten Konsum erwarten die Experten eine solide Entwicklung. Die Analysten sind daher skeptische ob die Zahlen die Zinssenkungserwartungen weiter anheizen.

mik/kat

