Devisen (Früh) - Euro fällt unter 1,09 Dollar

Der Euro hat am Dienstag leicht nachgegeben und ist in der Früh wieder unter die Marke von 1,09 US-Dollar gerutscht. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0893 Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0915 Dollar festgesetzt.

Der Handel am Devisenmarkt steht weiterhin im Zeichen der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Am Markt wird bereits fest mit einer weiteren Zinssenkung gerechnet. Am heutigen Dienstag werden jedoch zunächst noch Stimmungsdaten in den USA sowie die ZEW-Konjunkturerwartungen in Deutschland veröffentlicht. Bei letzteren hält die Landesbank Helaba einen Anstieg für wahrscheinlich. Aber auch eine Aufhellung des Barometers dürfte die Zinssenkungsspekulationen nicht dämpfen, so die Helaba-Experten.

Die jüngste Talfahrt des Euros setzte sich damit weiter fort. Ende September lag der Eurokurs noch über 1,12 Dollar. Erst am Freitag hatten überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten sowie die US-Inflationsentwicklung dem Dollar Auftrieb verliehen. Sie hatten Erwartungen genährt, dass die Leitzinsen in den USA in den kommenden Monaten weniger stark gesenkt werden als bisher gedacht.

spa/ste

