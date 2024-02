Devisen (Früh) - Euro gegen US-Dollar wenig verändert

Der Euro hat am Freitag in der Früh gegenüber dem US-Dollar keine größeren Bewegungen vollzogen. Die Gemeinschaftswährung hielt in Anbetracht der ruhigen Konjunkturdatenlage gegen 9 Uhr bei 1,0780 Dollar, nachdem sie am Vorabend bei 1,0778 Dollar gehandelt worden war.

"Datenseitig rechnen wir heute nicht mit Impulsen für das Handelsgeschehen in Europa oder den USA, denn wichtige Veröffentlichungen stehen nicht an und vonseiten der Notenbanken dürfte es kaum was Neues geben", schrieben die Experten der Helaba zu wohl ausbleibenden Konjunkturimpulsen.

Aus charttechnischer Sicht sei der 100-Tagedurchschnitt ein wichtiger Widerstand, ebenso wie die 200-Tagelinie die am Berichtstag bei 1,0831 Dollar verlaufe. "Unterstützungen sind unverändert im Bereich der letzten Tiefs knapp oberhalb von 1,0720 zu finden."

