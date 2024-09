Devisen (Früh) - Euro gibt zum US-Dollar leicht nach

Der Euro hat am Montag in der Früh zum US-Dollar leicht nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,1159 Dollar, nachdem sie am Freitagabend noch etwas höher bei 1,1163 Dollar gehalten hatte.

Nachdem die am Freitag veröffentlichten Erzeugerpreise in der Eurozone für keine nachhaltigen Impulse gesorgt hatten, stehen zum Wochenanfang die Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und aus der Eurozone im Kalender. "Die Vorgaben für diese Stimmungsumfragen vonseiten der sentix- und ZEW-Umfragen sind negativ", geben die Experten der Helaba ihre Einschätzung zu den Zahlenveröffentlichungen ab.

Insgesamt habe sich das technische Bild aufgehellt und weitere Kursgewinne für den Euro sollten nicht ausgeschlossen werden, so die Ökonomen. "Die europäischen Datenveröffentlichungen sprechen jedoch kurzfristig gegen weiteres Aufwärtspotenzial", hieß es.

