Devisen (Früh) - Euro im Frühhandel leicht höher

Der Kurs des Euro zeigte sich am Dienstag im frühen europäischen Handel gut behauptet gegenüber dem US-Dollar. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde gegen 8.40 Uhr im Bereich von 1,0825 Dollar gehandelt, nach 1,0815 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0853 Dollar festgesetzt.

Impulse für eine weitere Forcierung der Zinssenkungserwartungen in der Eurozone gab es zuletzt nicht, der Euro konnte daraus laut den Helaba-Experten aber nur wenig Nutzen ziehen und blieb gegenüber dem US-Dollar in der Defensive. Heute gibt es ebenfalls keine wesentlichen Neuigkeiten, dass es aber zu einem anhaltenden Auspreisen der Zinsfantasie kommt, glauben die Experten nicht. Die technischen Risiken bleiben auf der Unterseite dominant und ein Kursverlust bis in den Bereich des Augusttiefs (1,0778) bleibt weiterhin möglich.

ger/mha

ISIN EU0009652759 EU0009652759