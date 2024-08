Devisen (Früh) - Euro notiert bei 1,1129 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag im Frühhandel zum US-Dollar etwas höher präsentiert. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1129 Dollar. Am Vorabend notierte sie bei 1,1110 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zur Wochenmitte auf 1,1117 Dollar festgesetzt.

Nach Einschätzung der Helaba-Analysten könnte der Euro-Dollar-Kurs am Berichtstag aber in die Defensive geraten. Denn die Experten gehen davon aus, dass die im Mittelpunkt stehenden Inflationszahlen in Spanien und Deutschland die Zinssenkungserwartungen tendenziell unterstützen könnten. Der Renditevorteil der USA gegenüber der Eurozone, der in den vergangenen Wochen deutlich keiner geworden ist und dem Euro einen Schub verpasst hat, könnte wieder zunehmen, hieß es weiter von den Analysten. In einer technischen Betrachtung zeigen sich laut Helaba Unterstützungen für den Euro-Kurs bei 1,11 und 1,1047 US-Dollar.

