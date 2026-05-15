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15.05.2026 08:15:00

Devisen (Früh) - Euro schwächelt weiter

Der Kurs des Euro hat am Freitag weiter nachgegeben. In der Früh kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1645 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Der Euro bleibt damit klar unter der Marke von 1,17 Dollar, die er am Vortag unterschritten hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt noch auf 1,1702 Dollar festgesetzt.

Der Euro wurde aus Sicht der Helaba zuletzt durch die in den USA zunehmende Zinserhöhungserwartung belastet. Das konjunkturelle Umfeld in den USA liefere derzeit wenig Gründe, die Geldpolitik zu lockern. Das technische Bild für den Euro trübe sich zusehends ein und gebe kaum Grund für Optimismus, betonen die Experten.

Unterdessen setzt US-Präsident Donald Trump den Staatsbesuch in China fort. Es ist bisher ein Gipfel mit freundlichen Zeremonien und schönen Bildern, doch inhaltlich lassen die USA und China unterschiedliche Schwerpunkte erkennen. Für Streit sorgen unter anderem der Iran-Krieg und dessen Folgen sowie der Konflikt um Taiwan. Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping treffen sich am Freitag erneut in Peking. Sie wollen im berühmten Zhongnanhai-Komplex miteinander sprechen. Besuche von Staatsgästen in dem früheren kaiserlichen Garten neben der Verbotenen Stadt sind eher selten. Nach dem Treffen will Trump wieder in die USA zurückfliegen.

spa

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Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.
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