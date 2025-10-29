Devisen (Früh) - Euro schwächer bei 1,1633 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar schwächer tendiert. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1633 US-Dollar, nach 1,1664 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank setzte am Dienstag den Referenzkurs auf 1,1630 (Montag: 1,1640) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8598 (0,8591) Euro.

Am Devisenmarkt richtet sich die Aufmerksamkeit am Mittwoch auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. "Marktteilnehmer gehen fest davon aus, dass die US-Notenbank das Leitzinsband heute um 25 Basispunkte auf 3,75-4,00 Prozent senken wird", schrieben Marktbeobachter der Helaba-Bank in ihrem Tageskommentar. Interessant werde sein, inwiefern die Kommunikation der Fed signalisiert, dass eine Zinssenkung im Dezember zu erwarten ist.

Die Fed hatte im September erstmals in diesem Jahr die Leitzinsen gesenkt. Derzeit werden die geldpolitischen Beschlüsse erschwert, weil durch die teilweise Schließung von Regierungsbehörden kaum Konjunkturdaten veröffentlicht werden, an denen sich die US-Notenbanker orientieren könnten. Der "Shutdown" lasse "die Fed datenseitig zu einem Großteil im Blindflug agieren", heißt es weiter bei der Landesbank Helaba.

