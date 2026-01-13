Devisen (Früh) - Euro wenig bewegt

Der Euro hat sich am Dienstag vor wichtigen US-Inflationsdaten kaum verändert gezeigt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1662 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1692 Dollar festgesetzt.

Am Nachmittag stehen in den USA die Inflationsdaten für den Dezember auf dem Programm. Insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden Drohgebärden der US-amerikanischen Regierung gegenüber der Fed dürfte den Zahlen hohe Aufmerksamkeit zukommen, schreiben die Ökonomen der Helaba in ihrem Tagesausblick. Mit einem Nachlassen der Inflation rechnen die Helaba-Experten nicht. Aktuell wird am Markt davon ausgegangen, dass die US-Notenbanker ihre Zinsspanne bei der Sitzung Ende Jänner unverändert lassen werden.

Am Vortag hatte der Euro seinen seit Mitte Dezember laufenden Abwärtstrend unterbrochen und von einer breiten Dollarschwäche profitiert, nachdem der Streit um die Unabhängigkeit der Fed eine neue Eskalationsstufe erreicht hatte. Fed-Chef Jerome Powell hatte strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn als Versuch der Einflussnahme auf die Arbeit der Fed zurückgewiesen, nachdem das US-Justizministerium dem Notenbankchef mit einer Anklage gedroht hatte.

spa/moe

ISIN EU0009652759 EU0009652759