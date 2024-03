Devisen (Früh) - Euro wenig bewegt bei 1,0825 US-Dollar

Der Euro/Dollar-Kurs hat sich am Mittwoch in der Früh stabil gezeigt. Gegen 9.15 Uhr hielt die Gemeinschaftswährung bei 1,0825 Dollar nach 1,0832 Dollar am Vorabend.

Der japanische Yen setzt unterdessen seinen Sinkflug fort. Zum US-Dollar fiel die Währung auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 1990. Fachleute erklären die Schwäche vor allem mit der Erwartung, dass die Geldpolitik der japanischen Notenbank auf absehbare Zeit locker bleiben wird.

In diese Richtung hatte sich unlängst auch ein ranghoher Notenbanker geäußert. Japans Finanzminister Shunichi Suzuki stellte Interventionen in Aussicht, soweit dies zur Stützung des Yen erforderlich sei.

An Konjunkturdaten stehen im Tagesverlauf Zahlen aus dem Euroraum auf dem Programm. Unter anderem veröffentlicht die EU-Kommission ihr monatliches Wirtschaftsbarometer. Aus den Zentralbanken äußern sich einige hochrangige Vertreter.

mik/spa

