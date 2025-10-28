|
28.10.2025 09:13:00
Devisen (Früh) - Euro wenig bewegt bei 1,1654 US-Dollar
Der Euro/Dollar-Kurs hat sich am Dienstag im Frühhandel gegenüber dem US-Dollar kaum bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1654 Dollar nach 1,1649 Dollar am Montagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zum Wochenstart auf 1,1640 Dollar festgesetzt. Viele Marktteilnehmer dürften derzeit die im Wochenverlauf anstehenden Zinsentscheidungen der EZB und der US-Notenbank Fed abwarten.
Für die Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch ist eine Zinssenkung im Ausmaß von 25 Basispunkten mit einer Wahrscheinlichkeit von 98 Prozent an den Märkten eingepreist, schreiben die Analysten der Helaba. Von der am Donnerstag folgenden EZB-Zinsentscheidung erwarten die Experten hingegen keinen Zinsschritt.
Im Vorfeld der Zinsentscheide dürften die am Dienstag anstehenden Konjunkturdaten kaum für Bewegung sorgen. Von Interesse könnten dabei vor allem die am Nachmittag anstehenden Daten zum US-Verbrauchervertrauen sein. Hier könnten der Stillstand der öffentlichen Verwaltung und die jüngsten Massenentlassungen für eine Stimmungseintrübung sorgen, erwarten die Helaba-Analysten.
