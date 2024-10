Devisen (Früh) - Euro wenig verändert bei 1,0967 US-Dollar

Der Euro/Dollar-Kurs hat sich am Montag im Frühhandel nur wenig bewegt. Gegen 9.15 Uhr hielt der Euro bei 1,0967 Dollar. Am Freitag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs mit 1,1039 Dollar festgesetzt.

Der Dollar zeigte sich damit weiter fest. Am Freitag hatte die US-Devise deutlich zugelegt, nachdem der veröffentlichte Arbeitsmarktbericht für September überraschend stark ausgefallen war. Die Zinssenkungserwartungen am Markt wurden damit geschmälert, was wiederum den Dollar stützt.

Schwache Daten kamen am Montag in der Früh zudem aus der Eurozone. Die Stimmung im deutschen Einzelhandel hat sich nach Angaben des Ifo-Instituts weiter verschlechtert. Der von dem Institut ermittelte Geschäftsklima-Index für den Einzelhandel insgesamt sank von minus 23,1 Punkten im August auf minus 25,6 Zähler.

Impulse für den Devisenhandel könnte am Vormittag der um 10.30 Uhr anstehende Sentix-Index des Anlegervertrauens bringen. "Vor allem die Erwartungen bezüglich des deutschen Wachstums werden dabei mit Interesse verfolgt, liefern diese doch Hinweise auf die kommenden ZEW- und ifo-Umfragen", schreiben die Analysten der Helaba.

