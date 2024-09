Devisen (Früh) - Euro wenig verändert zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen europäischen Handel wenig verändert zum US-Dollar gezeigt. Gegen 9.15 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1010 US-Dollar gehandelt, nach 1,1020 Dollar am Vorabend.

Heute wird die Europäische Zentralbank den Einlagensatz voraussichtlich um 25 Basispunkte auf 3,50 Prozent senken, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. So hat sich die für die EZB entscheidende Inflation im August weiter zurückgebildet. Auf EWU-Ebene liegt die Jahresteuerungsrate mit 2,2 Prozent nur noch knapp oberhalb des Ziels von 2,0 Prozent, in Deutschland sei das Ziel bereits erreicht. Zudem ist die konjunkturelle Entwicklung von wenig Dynamik geprägt, hieß es weiter von den Experten.

