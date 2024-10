Devisen (Früh) - Euro zu Wochenbeginn leicht schwächer

Der Euro hat am Montag im frühen europäischen Handel gegen den US-Dollar leicht nachgegeben. Gegen 8.45 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung im Bereich von 1,0852 Dollar, nach 1,0864 US-Dollar am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0847 Dollar festgesetzt.

In der letzten Woche haben die EZB-Ratssitzung und der gemischt ausgefallene US-Datenkranz dazu beigetragen, dass Marktteilnehmer weitere geldpolitische Lockerungen ins Kalkül ziehen, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Die Zinssenkungsfantasie ist inzwischen ausgeprägt und mit Blick auf die EZB wird eine erneute Leitzinssenkung im Dezember vollständig eingepreist, obwohl Präsidentin Lagarde keine entsprechenden Signale ausgesendet hat, hieß es weiter.

In Deutschland sind die Preise auf Herstellerebene wegen günstigerer Energiepreise weiter gesunken, wurde heute früh bekannt. Im September gingen die Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 1,4 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur einen Rückgang um 1,1 Prozent erwartet.

Am Nachmittag steht dann in den USA der Index der Frühindikatoren auf der Agenda.

ger/spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759