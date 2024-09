Devisen (Früh) - Euro zum US-Dollar etwas tiefer

Der Euro zeigte sich am Dienstag in der Früh zum US-Dollar etwas tiefer. Gegen 9.00 Uhr stand die Gemeinschaftswährung 0,10 Prozent niedriger als noch am Vorabend bei 1,1122 US-Dollar. Am Montagabend hatte der Euro bei 1,1133 Dollar gehalten.

Der Euro hielt sich dabei aber über seiner 21-Tage-Linie, die bei 1,1097 verläuft. Das Indikatorenbild helle sich weiter auf, sei aber noch nicht durchwegs freundlich, schreiben die Ökonomen der Helaba in ihrem Tagesausblick. "Unklar ist zudem, ob sich ein kurzfristiger Abwärtstrendkanal etablieren kann, oder ob der Euro in einer breiter angelegten Konsolidierungsphase steckt", hieß es weiter.

Am morgigen Mittwoch steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve an, an den Märkten wird davon ausgegangen, dass die Fed die Zinsen senken wird. Zuletzt war gar von einer Senkung von 50 Basispunkten die Rede.

Die Experten der Helaba warnen vor gemischten Signalen von den am heutigen Dienstag erwarteten Zahlen aus den USA. So seien etwa die Vorgaben für die Einzelhandelsumsätze negativ, schreiben sie. "Insgesamt bleibt das konjunkturelle Bild in den USA mit den neuen Daten diffus und ein vorsichtiges Vorgehen der Fed erscheint uns daher noch immer angemessen", so die Einschätzung der Ökonomen.

mha/ste

