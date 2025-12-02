Dollarkurs

1,1609
 USD
-0,0002
-0,02 %
USD - EUR
02.12.2025 08:37:00

Devisen (Früh) - Eurokurs vor Inflationsdaten kaum verändert

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag vor der Veröffentlichung von Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone kaum verändert. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1613 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf Daten zur Preisentwicklung im gemeinsamen Währungsraum, die am späten Vormittag auf dem Programm stehen. Analysten gehen im Schnitt davon aus, dass die Inflationsrate im November unverändert 2,1 Prozent betragen dürfte. Die Kernrate, ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel, wird ebenfalls unverändert bei 2,4 Prozent erwartet.

Die Inflationsrate liegt damit wohl weiter über dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB), die auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent anpeilt. Nach Einschätzung von Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) kann aber ein Anstieg der Kernrate im November nicht ausgeschlossen werden. Mit Blick auf die Preisentwicklung gehen die Helaba-Experten davon aus, dass die EZB bei ihrer Geldpolitik weiter eine abwartende Haltung einnehmen dürfte.

spa/moe

ISIN EU0009652759

ATX und DAX legen zu -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
