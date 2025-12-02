|
02.12.2025 08:37:00
Devisen (Früh) - Eurokurs vor Inflationsdaten kaum verändert
Am Devisenmarkt warten die Anleger auf Daten zur Preisentwicklung im gemeinsamen Währungsraum, die am späten Vormittag auf dem Programm stehen. Analysten gehen im Schnitt davon aus, dass die Inflationsrate im November unverändert 2,1 Prozent betragen dürfte. Die Kernrate, ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel, wird ebenfalls unverändert bei 2,4 Prozent erwartet.
Die Inflationsrate liegt damit wohl weiter über dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB), die auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent anpeilt. Nach Einschätzung von Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) kann aber ein Anstieg der Kernrate im November nicht ausgeschlossen werden. Mit Blick auf die Preisentwicklung gehen die Helaba-Experten davon aus, dass die EZB bei ihrer Geldpolitik weiter eine abwartende Haltung einnehmen dürfte.
spa/moe
ISIN EU0009652759 EU0009652759
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!