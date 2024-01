Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel etwas erholt

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen europäischen Handel etwas von seinen Verlusten am Vortag erholen können. Gegen 8.30 Uhr kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,0869 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend (1,0845 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0872 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen in der Eurozone wichtige Konjunkturdaten auf dem Plan, die auch für die Geldpolitik der EZB relevant sein dürften. Am Vormittag richtet sich die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten auf die Datenveröffentlichungen in der Eurozone. Hier stehen die Vorabschätzungen der Einkaufsmanagerindizes in Deutschland und Frankreich sowie für die gesamte Eurozone an.

Kursgewinne verbuchte der japanische Yen in der Früh. Zwar hatte die Notenbank des Landes ihre Geldpolitik am Dienstag nicht verändert. Einige Bemerkungen der Währungshüter wurden an den Märkten aber als Hinweis auf eine sich abzeichnende geldpolitische Wende interpretiert. Seit längerem ist die Ausrichtung der Bank of Japan im internationalen Vergleich sehr locker.

