Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel leicht höher

Der Euro ist am Montag mit leichten Kursgewinnen gegenüber dem US-Dollar in eine Woche mit zahlreichen Zinsentscheidungen gestartet. Gegen 8.30 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung im Bereich von 1,0765 US-Dollar und damit etwas höher als am Freitagabend (1,0757 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0777 Dollar festgesetzt.

Der Euro stand in der letzten Woche erneut unter Druck und hat letztlich die gleitenden Durchschnitte unterschritten. Auch vonseiten der technischen Indikatoren überwiegen weiterhin die Risiken, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar.

Datenseitig werden zu Wochenbeginn keine nennenswerten Impulse erwartet. Es stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Hochrangige Notenbanker halten sich mit öffentlichen Auftritten weitgehend zurück.

Allerdings steht im Laufe der Woche eine ganze Reihe von Zentralbank-Entscheidungen auf dem Programm. Unter anderem entscheiden die Währungshüter in den USA, im Euroraum und in Großbritannien über ihren Kurs.

