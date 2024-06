Devisen Wien (8.40) - Euro etwas schwächer zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas schwächer gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.40 Uhr bei 1,0698 Dollar, nach 1,0715 Dollar am Vorabend.

"Der Euro hat sich leichter präsentiert und damit lässt ein Befreiungsschlag weiter auf sich warten", formulierten die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Noch immer notiere er unterhalb der 21-, der 55-, der 100- und der 200-Tagelinie, die im Bereich von 1,0761 bis 1,0793 Dollar zu finden seien. Die Renditedifferenz hat sich aber laut Experten zuletzt eher zugunsten des Euros entwickelt, sodass von dieser Seite ein Test möglich erscheine.

Allerdings sei das Umfeld für den Euro im Vorfeld der Parlamentswahlen in Frankreich nicht besonders günstig, unabhängig davon, dass es vonseiten des Le-Pen-Lagers beschwichtigende Äußerungen bezüglich des einzuhaltenden Stabilitätspakts gab, hieß es weiter von den Analysten.

ste/sto

ISIN EU0009652759 EU0009652759