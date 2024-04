Devisen Wien (8.45) - Euro tendiert im frühen Handel gut behauptet

Der Euro hat am Montag seine jüngste Stabilisierung gegenüber dem US-Dollar fortgesetzt. Gegen 8.45 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0663 Dollar und damit etwas mehr als noch vor dem Wochenende.

Obwohl sich der Eurokurs über der 1,06-Dollarmarke stabilisiert habe, würden Risiken auf der Unterseite erhalten bleiben, erklären die Ökonomen der Helaba. So seien auch die technischen Indikatoren per saldo als belastend einzustufen. Ein Vorauseilen der Europäischen Zentralbank im Zinssenkungszyklus sei unterdessen bereits eingepreist, was zumindest kurzfristige Verschiebungen der relativen Zinserwartungen als Treiber der Dollarstärke unwahrscheinlich mache.

Datenseitig steht zum Wochenauftakt das EWU-Verbrauchervertrauen der Europäischen Kommission auf der Agenda. Dieses findet am Devisenmarkt in der Regel jedoch nur wenig Beachtung. In den kommenden Tagen folgen Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone sowie das ifo-Geschäftsklima für Deutschland.

spa/mha

