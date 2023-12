Devisen Wien (9.00) - Euro fällt im frühen Handel auf 1,0863 Dollar

Der Euro hat am Montag in der Früh unterhalb der 1,09-Dollar-Marke weiter nachgegeben. Kurz nach 9.00 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0863 US-Dollar und damit etwas weniger als vor dem Wochenende.

Seit dem am vergangenen Mittwoch erreichten höchsten Stand seit August bei über 1,10 Dollar ist der Euro zunehmend unter Druck geraten. Belastet wurde die Währung von der Erwartung, dass die europäische Zentralbank EZB bereits im April erste Zinssenkungen durchführen könnte.

Bezüglich der Inflations- und Zinserwartungen dürfte sich zum heutigen Wochenauftakt kaum etwas ändern, erwarten die Analysten der Helaba. Datenseitig wird das sentix-Investorenvertrauen erwartet und in den USA stehen Auftragsdaten aus der Industrie auf dem Programm.

Mit Blick auf die in der kommenden Woche anstehenden Sitzungen der US-Notenbank Fed und der europäischen EZB dürften der am morgigen Dienstag anstehende ISM-Index und der monatliche Arbeitsmarktbericht am Freitag von größerem Interesse sein.

spa/mha

