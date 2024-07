Devisen Wien (9.00) - Euro gibt gegen US-Dollar etwas nach

Der Euro hat am Dienstag in der Früh gegen den US-Dollar etwas schwächer notiert. Die Gemeinschaftswährung notierte bei 1,0884 Dollar, nachdem er am Vorabend mit 1,0891 Dollar notiert hatte. In den Fokus rückten Aussagen des Vizepräsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos.

Dieser hat eine weitere Zinssenkung im September in Aussicht gestellt. In einem heute veröffentlichten Interview mit der spanischen Nachrichtenagentur "Europa Press" sprach de Guindos zwar von einer derzeit "enormen Unsicherheit", und dass die Notenbank bei ihren Entscheidungen "umsichtig" vorgehen müsse. Allerdings machte der EZB-Vize auch deutlich, dass im September mehr Informationen zur Verfügung stünden, insbesondere neue makroökonomische Prognosen. "Datenmäßig ist der September ein viel günstigerer Monat für Entscheidungen als der Juli", sagte er.

Mit Blick auf das technische Bild fungiere das 38,2-%-Retracement des Aufwärtsimpulses von Ende Juni bis Mitte Juli, das bei 1,0840 zu finden sei, als Unterstützung, schrieben die Experten der Helaba. "Darunter gibt es eine Haltezone bei 1,0800/20 in Form der Durchschnittslinien. Widerstände lokalisieren wir bei 1,0947 und 1,0980."

sto/sko

ISIN EU0009652759 EU0009652759