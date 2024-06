Devisen Wien (9.00) - Euro gibt gegen US-Dollar klar nach

Der Euro hat am Montag in der Früh mit deutlichen Abgaben zum US-Dollar auf den Rechtsruck bei den Europawahlen reagiert. Kurz vor neun Uhr fiel die Gemeinschaftswährung auf 1,0754 Dollar, nachdem sie am Freitagabend noch über 1,08 Dollar notiert hatte. Aber auch gegenüber anderen wichtigen Währungen wie dem Schweizer Franken und dem britischen Pfund gab der Euro klar nach.

Eine unmittelbare Folge der EU-Wahlen am Sonntag sind die vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron ausgerufenen Neuwahlen für die Nationalversammlung. Die rechtspopulistische und europakritische Rassemblement National konnte beim gestrigen Urnengang deutlich zulegen. Insgesamt war ein Erstarken der rechten Fraktionen zu sehen gewesen, allerdings blieb das proeuropäische Lager das größte.

Auf Konjunkturseite achten Anleger heute auf den Sentix-Konjunkturindikator. Das Stimmungsbarometer gilt als Richtungsgeber für andere Frühindikatoren wie die ZEW-Konjunkturerwartungen oder das Ifo-Geschäftsklima. Höhepunkt der Woche ist die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch.

