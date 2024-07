Devisen Wien (9.00) - Euro im frühen Handel etwas schwächer

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen europäischen Handel etwas schwächer gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Gegen 9.00 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0890 Dollar. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung am Vorabend 1,0901 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0907 Dollar festgesetzt.

Heute richtet sich der Fokus auf wichtige Wirtschaftszahlen. Sowohl die ZEW-Umfrage als auch die US-Einzelhandelsumsätze stehen unter negativem Vorzeichen, kommentierten die Helaba-Experten.

Der Saldo zur deutschen Konjunktur hat sich elf Monate in Folge verbessert. Zuletzt wurde die Konsensschätzung aber klar verfehlt. Zudem hatte sich die Lageeinschätzung entgegen den Erwartungen eingetrübt, was auch mit der Verunsicherung im Zusammenhang mit der Europawahl zu erklären war, hieß es in dem Helaba-Kommentar weiter.

ger/sko

