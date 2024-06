Devisen Wien (9.00) - Euro im frühen Handel geringfügig leichter

Der Eurokurs hat am Mittwoch in der Früh geringfügig nachgegeben. Gegen 9.00 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0878 Dollar gehandelt und damit etwas unter dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0865 (Montag: 1,0842) Dollar festgesetzt.

Am Markt warten die Anleger auf die Zinsentscheidung der EZB, die am Donnerstag auf dem Programm steht. Dann dürfte die Notenbank erstmals seit Herbst 2019 die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte senken. Das erwarten nahezu alle der rund 60 von Bloomberg befragten EZB-Experten. Die EZB hält den Einlagensatz, den Geldhäuser erhalten, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Gelder parken, seit September 2023 auf dem Rekordniveau von 4,0 Prozent. Der Leitzins, zu dem sich Banken frisches Geld bei der EZB besorgen können, beträgt 4,5 Prozent.

Auf der Konjunkturagenda stehen unter anderem Daten zur Stimmung in den Dienstleistungsunternehmen der Eurozone. In den USA rücken am Nachmittag der ISM-Serviceindex und der ADP-Beschäftigungsreport in den Fokus. Letzterer dürfte mit Blick auf den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung genau beäugt werden.

spa/ste

