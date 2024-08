Devisen Wien (9.00) - Euro im frühen Handel wenig verändert

Der Euro hat sich am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar kaum verändert gezeigt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0858 Dollar und damit etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0860 (Donnerstag: 1,0851) Dollar festgesetzt.

Der Handel am Devisenmarkt verlief zunächst impulsarm. Der Fokus richtet sich bereits auf die geldpolitischen Entscheidungen im Wochenverlauf. Am Mittwoch wird die US-Notenbank Fed über ihren Kurs entscheiden. Mit einer Anpassung der Zinssätze wird zwar nicht gerechnet, jedoch erwarten Marktbeobachter, dass die US-Währungshüter den Weg für eine Zinssenkung im September ebnen werden.

Auch die Geldpolitik der japanischen Notenbank BoJ rückt im Wochenverlauf in den Blick. Sie könnte den Kurs des Yen beeinflussen. Dieser hatte sich jüngst zum US-Dollar stark erholt, was Experten ebenfalls ein Stück weit für den jüngsten Rücksetzer des US-Aktienmarktes verantwortlich machen.

In Großbritannien steht am Donnerstag zudem der Leitzinsentscheid der Bank of England an. Aus der Eurozone werden in den kommenden Tagen erste Schätzungen zur Juli-Inflationsrate erwartet.

spa/mha

ISIN EU0009652759 EU0009652759