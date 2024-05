Devisen Wien (9.00) - Euro tendiert im frühen Handel etwas leichter

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar knapp behauptet gezeigt. Gegen 8.50 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0747 Dollar etwas unter dem Kurs vom Vorabend gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0766 Dollar festgelegt.

Produktionsdaten aus der deutschen Industrie zeichneten in der Früh ein weniger trübes Bild. Zwar gab die Herstellung im März nach, allerdings weniger deutlich als erwartet. Zudem stieg die Produktion im gesamten ersten Quartal. "Realisten dürfen darauf verweisen, dass das aktuelle Konjunkturumfeld schwierig bleibt und eine Änderung erst einmal nicht in Sicht ist", erklärte Analyst Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg.

Auch aus Spanien werden zur Wochenmitte neue Zahlen aus dem verarbeitenden Gewerbe erwartet. In den USA äußern sich einige hochrangige Vertreter aus der Zentralbank Federal Reserve.

spa/ste

