Devisen Wien (9.00) - Euro vor Zahlenflut kaum bewegt bei 1,0706 USD

Der Euro/Dollar-Kurs hat sich am Dienstag im Frühhandel kaum bewegt. Gegen 9.10 hielt der Euro bei 1,0706 nach 1,0721 Dollar am Vorabend. Viele Marktteilnehmer dürften derzeit die am Dienstag anstehende Flut an Konjunkturdaten und die US-Zinsentscheidung am Mittwoch abwarten.

In Europa stehen unter anderem Wachstums- und Inflationsdaten an. So werden für Deutschland und die Eurozone erste Schätzungen für das BIP-Wachstum im ersten Quartal erwartet. Die befürchtete Schrumpfung der deutschen Wirtschaft dürfte sich dabei nicht bestätigen, schreiben die Analysten der Helaba. Aus den den USA kommen am Nachmittag einige Frühindikatoren und Zahlen vom Immobilienmarkt.

Von der US-Notenbank Fed wird am Mittwoch zwar kein Zinsschritt erwartet, von den begleitenden Kommentaren des Fed-Chefs Jerome Powell erhoffen Marktteilnehmer aber neue Hinweise auf den künftigen Zinskurs der Fed. "Vermutlich wird dieser auf die Datenabhängigkeit der Entscheidungen verweisen und sich alle Optionen offenhalten", so die Helaba-Analysten. Gründe für ein Forcieren der Zinssenkungsspekulationen dürfte er aber vermutlich nicht liefern, so die Experten.

mik/ste

