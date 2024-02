Devisen Wien (9.00) - Euro zeigt sich etwas höher zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh gegenüber dem US-Dollar mit leichten Zuwächsen gezeigt. Die Gemeinschaftswährung hielt kurz nach 9 Uhr bei 1,0831 Dollar, nachdem sie am Vorabend mit 1,0822 Dollar gehandelt worden war.

Wichtige Konjunkturdatenveröffentlichungen dürften zum Wochenschluss Mangelware bleiben. Publiziert wird das ifo-Geschäftsklima in Deutschland, von dem laut Helaba wohl keine Zinssenkungsimpulse kommen dürften. Darüber hinaus meldet sich heute EZB-Direktorin Isabel Schnabel zu Wort.

ISIN EU0009652759 EU0009652759