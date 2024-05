Devisen Wien (9.15) - Euro im frühen Handel gut behauptet

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel gut behauptet gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete gegen 9.15 Uhr 1,0826 Dollar, nach 1,0821 Dollar am Vorabend.

Bereits am Vorabend hat sich der Euro zum Dollar abgeschwächt, da sich die Zinserwartungen zugunsten des Greenbacks entwickelt haben, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Das technische Bild für den Euro-Dollar-Kurs zeigt nun erste Risse, noch aber hält sich der Euro oberhalb der 100-Tagelinie, die heute bei 1,0814 Dollar verläuft, hieß es weiter von den Experten.

Am Donnerstag richtet sich die Aufmerksamkeit auf neue Wirtschaftsdaten. Am Vormittag veröffentlicht S&P Global seine Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, die die Konjunkturlage im Währungsraum beschreiben. Nachmittags stehen in den USA die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt und Daten vom Häusermarkt an.

ste/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759