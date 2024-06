Devisen Wien (Früh) - Euro bei 1,0728 US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh gegen den US-Dollar mit leichten Abgaben präsentiert. Er hielt gegen 8.40 Uhr bei 1,0728 Dollar, nachdem er am Vorabend mit 1,0734 Dollar gehandelt worden war.

Die nach den EU-Wahlen stark unter Druck gekommene Gemeinschaftswährung stabilisiert sich nach ihren in der Vorwoche verbuchten Abgaben. Nun blicken Händler und Marktbeobachter bereits nach vorn. So rücken am Vormittag die ZEW-Salden in den Fokus.

"In Deutschland ist mit einer weiteren kleinen Stimmungsverbesserung zu rechnen", schickten die Analysten der Heleba voraus. Eine positive Indikation lieferte dafür die sentix-Umfrage.

In den USA stehen am Nachmittag dann die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion im Zentrum. Bei den Erlösen im Einzelhandel dürften die Pkw-Absatzzahlen im Mai zu einem kleinen Plus beitragen, schrieb die Helaba. "Unter einem guten Vorzeichen steht die Industrieproduktion".

Bemerkenswert ist laut Helaba zudem die große Anzahl an Redebeiträgen der Fed vor dem Hintergrund der eingepreisten Zinssenkungswahrscheinlichkeit im September (rund 75 Prozent).

Technisch gesehen sei der Euro unverändert in der Defensive. "Eine erste Unterstützung zeigt sich am Tief der letzten Woche bei 1,0668. Darunter sind Tiefs bei 1,0650 und 1,0600 als Haltemarken zu nennen", so die Helaba. Signifikante Widerstände gebe es in der Zone um 1,0814.

sto/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759