Devisen Wien (Früh) - Euro bei 1,0732 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh zum US-Dollar mit einer kaum veränderten Tendenz präsentiert. Er notierte gegen 8.40 Uhr bei 1,0732 Dollar, nachdem er am Vorabend mit 1,0734 Dollar gehandelt worden war. Mit der Beruhigung an den Finanzmärkten hat auch der Druck auf den Euro etwas nachgelassen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Der Euro hält sich zum US-Dollar laut den Experten komfortabel oberhalb des Tiefs vom vergangenen Freitag (1,0668). An dem Zinsvorteil der USA gegenüber der Eurozone habe sich zuletzt nicht viel getan, sodass sich daraus keine Impulse ergeben. Auf technischer Seite kann jedoch nach Helaba-Einschätzung noch keine Entwarnung gegeben werden. Der Euro notiert unterhalb aller wichtigen Durchschnittslinien und es gibt intakte Verkaufssignale. Die Lage würde sich erst bei Kursen oberhalb der 1,08-er Zone verbessern. Datenseitige Impulse gibt es heute aber nicht und in den USA ist ein Feiertag, hieß es weiter von den Analysten.

ste/sto

