Devisen Wien (Früh) - Euro bei 1,0737 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh zum US-Dollar nur wenig verändert präsentiert. Er notierte gegen 8.30 Uhr bei 1,0737 Dollar, nachdem er am Vorabend mit 1,0744 Dollar gehandelt worden war.

Geldpolitische Entscheidungen stehen heute in Großbritannien und in der Schweiz auf dem Programm, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Die Experten halten in Großbritannien unveränderte Leitzinsen für wahrscheinlich, was auch von den Märkten so eingepreist wird.

Offener sei dagegen die Zinsentscheidung der Schweizerischen Nationalbank. Es wird laut Umfragen mehrheitlich ein unveränderter Leitzins erwartet. Nach der überraschenden Zinswende im März ist dies aber nach Einschätzung der Helaba-Experten keine ausgemachte Sache und marktseitig sind Zinssenkungserwartungen vorhanden.

ste/spa

