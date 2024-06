Devisen Wien (Früh) - Euro bei 1,0803 US-Dollar leichter

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh etwas leichter zum US-Dollar gezeigt. Gegen 8.45 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0803 US-Dollar, nach 1,0814 Dollar am Vorabend.

Die Zinssenkungserwartungen sind in den USA im Nachgang zur Fed-Zinsentscheidung etwas gesunken, nachdem sie zuvor aufgrund stagnierender US-Verbraucherpreise im Mai zunächst kräftig gestiegen waren, schreiben die Helaba-Analysten. Diese Entwicklung unterstützte den Dollar-Kurs und belastete im Gegenzug den Euro.

Heute richtet sich der Fokus nach Einschätzung der Experten auf die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe. "Da diese weiterhin auf einem niedrigen Niveau erwartet werden und sich somit keine nachhaltige Schwäche des Arbeitsmarktes abzeichnet, dürften die Zinssenkungserwartungen nicht wieder forciert werden", formulierte die Helaba weiter in ihrem Tagesausblick.

ste/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759