Devisen Wien (Früh) - Euro bei 1,0999 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh wenig verändert gegen den US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung hielt kurz vor neun Uhr bei 1,0999 US-Dollar. Am Vorabend hatte sie bei 1,0993 Dollar notiert. Im Zentrum steht am Berichtstag die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Nachmittag.

Die Entwicklung bei den US-Erzeugerpreisen am Vortag würde hoffen lassen, dass sich "der übergeordnete, mittelfristig disinflationäre Trend fortsetzt", so die Analysten der Helaba im Vorfeld der heutigen Herausgabe der US-Inflationsdaten. Für die Julizahlen auf Verbraucherebene zeichne sich dies allerdings nicht ab. So stehe die Real-time-Schätzung der Fed in Cleveland bei unverändert 3,0 Prozent, was auch weitgehend den Markterwartungen entspreche.

"Marktseitig ist ein 50 Basispunkteschritt der Fed mehr als zur Hälfte eingepreist, was die Zinsmärkte anfällig erscheinen lässt, bei fehlenden klaren Disinflationssignalen", so die Helaba weiter.

sto

ISIN EU0009652759 EU0009652759