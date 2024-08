Devisen Wien (Früh) - Euro bewegt sich gegen US-Dollar kaum

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh nur wenig bewegt zum US-Dollar präsentiert. Die Gemeinschaftswährung hielt gegen 8.40 Uhr bei 1,0818 Dollar, nachdem sie am Vorabend knapp darunter gelegen hatte. Am Handelstag werden zunächst Datenveröffentlichungen das Handelsgeschehen bestimmen, bevor am Abend die Fed-Zinssitzung ins Blickfeld rückt.

Herausgegeben werden unter anderem die für Juli erhobenen Verbraucherpreise der gesamten Eurozone. "Der Inflationsdruck hat in Spanien nachgelassen, in Deutschland ist er hingegen gestiegen", schickten die Experten der Helaba voraus. "Auf EWU-Ebene wird eine unveränderte Inflationsrate von 2,5 % erwartet."

Darüber hinaus steht in den USA der ADP-Beschäftigungsreport auf der Agenda. Dieser dürfte wichtige Hinweise auf den am Freitag anstehenden offiziellen US-Arbeitsmarktbericht liefern.

Am Abend richtet sich die Aufmerksamkeit schließlich auf den US-Zinsentscheid. Zwar rechnen Experten im Schnitt mit keiner Änderung des Zinssatzes, allerdings dürfte die anschließende Pressekonferenz, auf der Fed-Chef Jerome Powell zu Wort kommen wird, genau verfolgt werden.

Dass indes Japans Notenbank am Mittwoch die Zinsen erhöhte und mit einer Inflation von etwa 2 Prozent in den kommenden Jahren rechnet, konnte keine Impulse am Devisenmarkt setzen. Mit einer Mehrheit von sieben zu zwei Stimmen hob der neunköpfige Vorstand den Zielsatz für den Tagesgeldzinssatz von 0,1 Prozent auf 0,25 Prozent an.

