Devisen Wien (Früh) - Euro fällt auf 1,0832 Dollar, Yen legt stark zu

Der Euro hat am Donnerstag im Frühhandel gegen den Dollar nachgegeben. Bis 9.20 Uhr fiel die Gemeinschaftswährung auf 1,0832 Dollar. Impulse für den Devisenhandel könnte jetzt die um 10 Uhr anstehende Veröffentlichung des Geschäftsklimaindex des deutschen ifo-Instituts liefern.

"Die Vorgaben für das wohl bekannteste deutsche Konjunkturbarometer sind getrübt", schreiben die Analysten der Helaba. So haben sich die ZEW- und Sentix-Umfragen per saldo verschlechtert und die zuletzt veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes sind ebenfalls gesunken. "Vor diesem Hintergrund sollten die Erwartungen nicht zu hoch gesteckt werden", so die Experten.

Hinweise auf den weiteren Zinskurs der EZB erwarten sich Marktteilnehmer von am Vormittag angesetzten Daten zur Geldmenge in der Eurozone. In den USA stehen am Nachmittag dann Daten zu den Auftragseingängen langlebiger Güter, eine erste Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt und die wöchentlichen Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe an.

Deutlich nach oben ging es für den japanischen Yen. Die japanische Währung stieg gegen den Dollar und andere wichtige Währungen auf den höchsten Stand seit mehreren Monaten. Händlern zufolge dürften viele Marktteilnehmer derzeit Short-Positionen in Yen auflösen und damit den Kurs der Devise nach oben treiben.

mik/sko

